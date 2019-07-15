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مايكروسوفت توقف ألعاب الإنترنت بـ”ويندوز7″

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية عن إغلاق خدمة الألعاب عبر الإنترنت على نسخة ويندوز 7 والنسخ الأقدم منها.

وأكدت الشركة الأميركية إغلاقها لألعاب الورقة كسوليتر والكوبة وألعاب الطاولة التي كان المستخدمون يلعبونها عبر الإنترنت منذ سنوات عديدة.

وقالت مايكروسوفت إنها مهدت لهذا الأمر من خلال إلغاء هذه الألعاب من نسخ XP، ثم نسخ ميلينيوم، ليصل الإغلاق في النهاية إلى نسخ ويندوز7.

وتسعى الشركة الأميركية من خلال إغلاق بعض الميزات في النسخ القديمة إجبار المستخدمين على الانتقال لنسخة ويندوز 10 بشكل مبكر.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أعلنت في وقت سابق نيتها إغلاق الألعاب عبر الإنترنت في شهر يوليو الجاري، ولكنها بدأت بهذا الأمر في وقت أبكر من الوقت المعلن عنه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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