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دولارات تهبط من السماء في أميركا (فيديو)

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من الأميركيين يقومون بالتقاط دولارات كانت تطير في الهواء وتحط على الطريق السريع.

ووقعت أحداث هذه القصة في ولاية جورجيا الأميركية يوم 9 يوليو الجاري، حيث تفاجأ السائقون على الطريق رقم 285 بفتح باب إحدى العربات المصفحة والمخصصة لنقل الأموال، وطيران آلاف الدولارات منها.

ولم يفوت السائقون الموجودون في المنطقة الفرصة فقاموا بركن السيارات على جانبي الطريق، وقاموا بجمع الدولارات التي تساقطت عليهم من السماء كتساقط المطر.

وطالب رجال الشرطة السائقين الذين قاموا بجمع الأموال تسليم كافة الأموال إليها تحت طائلة المحاسبة، حيث أكدت الشرطة نيتها الرجوع إلى شريط الفيديو للتأكد من أرقام السيارات التي قام أصحابها بجمع النقود.

يذكر أن مجموعة من التقارير أشارت إلى طيران حوالي 175 ألف دولار أمريكي من السيارة المصفحة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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