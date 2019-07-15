دولارات تهبط من السماء في أميركا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من الأميركيين يقومون بالتقاط دولارات كانت تطير في الهواء وتحط على الطريق السريع.

ووقعت أحداث هذه القصة في ولاية جورجيا الأميركية يوم 9 يوليو الجاري، حيث تفاجأ السائقون على الطريق رقم 285 بفتح باب إحدى العربات المصفحة والمخصصة لنقل الأموال، وطيران آلاف الدولارات منها.

ولم يفوت السائقون الموجودون في المنطقة الفرصة فقاموا بركن السيارات على جانبي الطريق، وقاموا بجمع الدولارات التي تساقطت عليهم من السماء كتساقط المطر.

وطالب رجال الشرطة السائقين الذين قاموا بجمع الأموال تسليم كافة الأموال إليها تحت طائلة المحاسبة، حيث أكدت الشرطة نيتها الرجوع إلى شريط الفيديو للتأكد من أرقام السيارات التي قام أصحابها بجمع النقود.

يذكر أن مجموعة من التقارير أشارت إلى طيران حوالي 175 ألف دولار أمريكي من السيارة المصفحة.

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