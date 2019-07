تسلمت مخازن مستشفى “براك العام” الشحنة الثانية من احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية، تمثلت في 10 أجهزة مراقبة الوظائف الحيـوية وجهـاز أشعـة محمـول (portable. x . ray) وجهـاز تعقيـم حجم 250 لتـر.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الشحنة الأولى التي تسلمها المستشفى، شملت أيضًا منظار عمليات جراحي و4 أجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم وجهازي كي جراحي وطاولات خاصة بالعمليات و 4 أجهزة تخطيط نبض الجنين، إلى جانب جهاز موجات فوق الصوتية وجهازي قياس الطيف الضوئي وجهازي تحليل دم وجهاز تحليل بول وجهاز تحليل تخثر الدم ومشغلات ومعدات معامل.

هذا وتسلم مستشفى “براك العام” خلال المدة الماضية شحنة تلبي احتياجاته من المستلزمات الطبية، وقد تم التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة بعد توريد الشحنة عن طريق جهاز الإمداد الطبي. يشار إلى أن عدد المترددين على قسم الطوارئ بمستشفى براك العام خلال شهر يونيو الماضي بلغ 3698 حالة فيما استقبل قسم المختبرات 2671 حالة أما قسم النساء والولادة فقد استقبل 98 حالة أيضًا خلال الشهر الماضي. ويأتي هذا الدعم تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة.

The post صحة «الوفاق» تُسلّم مستشفى براك الشحنة الثانية من احتياجات الأجهزة والمعدات الطبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا