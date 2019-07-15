مستشفى براك يتسلم شحنة ثانية من الأجهزة والمعدات الطبية

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسلم مستشفى براك العام الشحنة الثانية من احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية.

وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية، بأن الشحنة تمثلت في 10 أجهزة مراقبة الوظائف الحيـوية، وجهـاز أشعـة محمـول، وجهـاز تعقيـم حجم 250 لتـر.

وأضافت الوزارة بأن الشحنة الأولى التي تسلمها المستشفى، اشتملت على منظار عمليات جراحي و4 أجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم، وجهازي كي جراحي، وطاولات خاصة بالعمليات، و 4 أجهزة تخطيط نبض الجنين، وجهاز موجات فوق الصوتية، وجهازي قياس الطيف الضوئي، وجهازي تحليل دم وجهاز تحليل بول، وجهاز تحليل تخثر الدم، ومشغلات ومعدات معامل.

يشار إلى أن عدد المترددين على قسم الطوارئ بمستشفى براك العام، بلغ خلال يونيو الماضي 3698 حالة، واستقبل قسم المختبرات 2671 حالة، فيما استقبل قسم النساء والولادة 98 حالة أيضا خلال نفس الشهر، وفق إحصائية الوزارة.

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