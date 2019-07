إجراء 30 عملية «قلب مفتوح» خلال شهري يونيو ويوليو الجاري بمستشفى طرابلس الجامعي

أعلن رئيس قسم جراحة القلب كبار بالمستشفى الجامعي طرابلس الجامعي الدكتور” خالد الطالب”، إجراء 30 عملية جراحة قلب مفتوح خلال شهري يونيو ويوليو الحالي.

ونقلت الصفحة الرسمية للمستشفى عن الطالب قوله، إن العمليات تمثلت في (تغيير صمامات، زراعة شرايين، إصلاح التشوهات الخلقية، استئصال ورم على القلب).

وأشاد الطالب بالجهود التي بذلها الفريق الطبي المرافق له لضمان نجاح العمليات التي أُجريت للمرضى من كل مناطق ليبيا وأسهمت بشكل مباشر في تخفيف عبء مصاريفها على ذويهم في مصحات القطاع الخاص، وفق قوله. وأكد رئيس قسم جراحة القلب بأن هذا النوع من العمليات الكبيرة التي أُجريت بدعم من شركة المدار يسهم في إعادة الثقة في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل. يُذكر أن مستشفى طرابلس الجامعي، أعلن في يناير الماضي، استئناف إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح بعد توقف دام لأربع سنوات.

