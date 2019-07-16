ليبيا على موعد اليوم مع الخسوف الجزئي

ذكرت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن ليبيا وكل الدول العربية، ستشهد خسوفًا جُزئيًا، اليوم وستتم رؤيته أيضا من كامل مناطق أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية، ومعظم آسيا وأوروبا وأقصى شرق وجنوب أمريكا الشمالية، بينما لن يكون بالإمكان رؤيته من باقي مناطق أمريكا الشمالية.

وأوضحت الجميعة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الخسوف سيمتد لساعتين و58 دقيقة، اليوم الثلاثاء، وستكون رؤيته واضحة من ليبيا.

وأشارت جمعية رؤية لهواة الفلك، عند دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض، تسمى حينها بخسوف شبه الظل “الخسوف الكاذب”، مشيرة أن هذا الدخول لم يمكّنا ملاحظة هذه المرحلة من الخسوف، بسبب حجب جزء من ضوء الشمس عن القمر فيقلل من إضاءته بشكلٍ لا يمكن ملاحظته عادةً، وسيستغرق القمر ساعة و 18 دقيقة.

وأكدت الجمعية أن الخسوف سيبدأ عند الساعة 20:43 أي الساعة 8:43 مساءًا بتوقيت ليبيا، ويدخل بشكل كامل في منطقة شبه الظل، ويبدأ بعدها بالدخول لمنطقة ظل الأرض، وهي اللحظة التي سيحدث فيها الخسوف الجزئي، عند الساعة 22:01 أي 10:01 ليلاً. وأوضحت

حينها يمكننا مشاهدة ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر، وسيستمر مقدار السواد إلى أن يصل الخسوف لذروته على تمام الساعة 23:30 أي الساعة 12:30 منتصف الليل.

وتابعت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن سواد ظل الأرض سيغطي ما مقداره 65 % من قرص القمر، وبعدها سيبدأ مقدار السواد في التناقص من على سطح القمر إلى أن يختفي كلياً، على تمام الساعة 00:59 لحظة انتهاء الخسوف الجزئي، وسينتهي خسوف شبه الظل على تمام الساعة 02:17.

وقدّمت الجمعية نبدة عن الخسوف الجُزئي، وأوضحت في سياق حديثها بقولها: “يعتبر الخسوف ظاهرة طبيعية تحدث عندما تقع الأجرام السماوية الثلاثة: الشمس والأرض والقمر، على استقامة واحدة، حيث تكون الأرض بين الشمس والقمر فتحجب ضوء الشمس أو جزءاً منه عن القمر، ولا تترتب أية أضرار عن متابعة هذه الظاهرة بالعين المجردة”، وِفقًا لما نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك.

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