الشعور بالإرهاق .. 13 سبباً وراء الشعور به طوال اليوم

قلة النوم ليست السبب الوحيد لاستنزاف طاقتك خلال اليوم، فهناك بعض الأشياء الأخرى تؤثر على معدل الطاقة خلال اليوم، تعرفي مع فريق كل يوم معلومة طبية على أهم 13 سببًا لـ الشعور بالارهاق خلال اليوم.

أسباب الشعور بالارهاق والتعب

1- إهمال ممارسة الرياضة عند الشعور بالتعب: عدم ممارسة روتينك اليومي من الرياضة بسبب شعورك بالتعب ينقلب عليك، فطبقًا لدراسة حديثة في جامعة جورجيا، فإن البالغين الأصحاء الذين يمارسون الرياضات الخفيفة لمدة 20 دقيقة 3 أيام بالأسبوع يشعرون بطاقة أكثر وإرهاق أقل بعد 6 أسابيع من المواظبة على الروتين، فالتمارين المنتظمة تحفز القوة وقدرة التحمل، وتحسن من أداء القلب والأوعية الدموية، وتساعد على نقل الأكسجين والعناصر الغذائية لكافة أنسجة الجسم، لذلك فإن كنت ترغب في تخطي التمارين ليوم على الأقل مارس رياضة المشي.

2- عدم شرب كمية مياة كافية:

تقول خبيرة التغذية إيمي جودسون إن جفاف الجسم ولو بنسبة قليلة يساعد على الشعور بالإرهاق و التعب، فقلة ترطيب الجسم تتسبب في انخفاض في كثافة الدم والذي يجعله أكثر ثخانة والذي يؤثر على ضربات القلب ونشاطه وبالتالي سيؤثر على قدرة نقل الدم للأكسجين والعناصر الغذائية لباقي الجسم، ولمعرفة معدل احتياج جسدك اليومي للسوائل “قم بحساب وزنك ثم اقسمه على اثنين والرقم الناتج هو معدل الأوقيات التي يجب تناولها على مدار اليوم من السوائل”.

3- نقص الحديد:

يتسبب نقص الحديد في الشعور بالكسل و الخمول والضعف وعدم القدرة على التركيز، و يجعلك تشعر بالتعب بسبب نقص كمية الأكسجين التي تصل لأعضاء الجسم، ولمضاعفة نسبة الحديد في الدم ينصح بتناول الأطعمة التالية “اللحم البقري الخالي من الدهون، الفاصوليا الحمراء، التوفو، البيض، الكبدة، البنجر، الخضروات الورقية الدانة كالسبانخ،المكسرات،و زبدة الفول السوداني”، وينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C لأنه يعزز من امتصاص الحديد في الجسم.

4- البحث عن الكمال:

السعي وراء الكمال وهو أمر مستحيل فالكمال لله وحده يجعلك تعمل بأكثر من جهدك، تقول أيرين ليفاين أستاذة علم النفس بجامعة نيويورك إن بعض الأشخاص يقومون بتحديد أهداف خيالية يستحيل الوصول إليها بالنسبة لهم وفي النهاية دائمًا ما يشعرون بعدم الرضا عن أنفسهم، وتنصح ايرين بضرورة قضاء وقت بسيط من أجل النفس وفي النهاية ستكتشف أنك لم تكن في حاجة للوقت الزائد من أجل تحقيق أهدافك، “إن لبدنك عليك حق”.

5- القلق الزائد وتهويل الأمور:

القلق الزائد وتهويل الأمور لن يجني عليك سوى التعب والشعور بالذنب تجاه أي مكروه يحدث، فتوقع الأسوأ دائمًا يولد الشعور بالقلق الزائد الذي قد يبطئ من حركتك ويجعلك منهك جسديًا وعقليًا، فعندما تتبادر تلك الأفكار السيئة إلى عقلك قم بأخذ نفس عميق وممارسة بعض تمارين التأمل ويمكنك التحدث لأحد عن مخاوفك، فالحياة ليست بتلك البشاعة.

6- عدم تناول الإفطار:

الطعام الذي نتناوله بمثابة وقود لأجسامنا وعندما ننام يظل جسدنا يستهلك بقايا الطعام الذي تناولناه في العشاء للحفاظ على ضخ دم ونقل الأكسجين للجسم، لذلك فعند الاستيقاظ عليك إمداد جسمك بالوقود مرة أخرى ليستطيع إكمال عمله، بالإضافة إلى أن تناول الإفطار يحسن من عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتنصح خبيرة التغذية جودسون بتناول الحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدسم والدهون الصحية في الإفطار، فيمكنك مثلا تناول الشوفان مع بودر البروتين والقليل من زبدة الفول السوداني، أو تناول سموزي الفاكهة مع قليل من بودر البروتين والحليب قليل الدسم وزبدة اللوز، أو تناول البيض مع شريحتين توست القمح الكامل والزبادي.

7- الوجبات السريعة:

تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات والتي ترفع نسبة السكر في الدم بصورة مفاجئة وعند انخفاضه يبدأ الجسم في الشعور بالتعب، وتنصح خبيرة التغذية جوسون بضرورة الحفاظ على مستوي السكر في الدم على مدار اليوم وتنصح بتناول اللحوم الحمراء قليلة الدسم والحبوب الكاملة ولحم الدجاج والأرز البني والسلمون والبطاطا والسلطة والفواكه على مدار اليوم.

8- الخجل من قول لا:

يتحمل البعض فوق طاقتهم بسبب خجلهم من قول لا عند طلب شيء سيستنزف طاقتهم و أيضًا سعادتهم فيولد الشعور بالتعب والإرهاق، عود نفسك أن تقول “لا” عندما لا يكون في استطاعتك.

9- مكتبك غير منظم:

العمل في بيئة غير منظمة ينهكك عقليًا ويتسبب في الشعور بالتعب ويتركك غير قادر على التركيز في أداء عملك، في نهاية يومك احرص على أن يكون مكتبك وأشيائك الشخصية منظمة استعدادًا لليوم التالي، وإن كان مكتبك في فوضى عارمة فقم بتنظيمه خطوة بخطوة، وإن أمكن استخدم مكتبًا آخر منظمًا حتى تنتهي من تنظيم مكتبك.

10- العمل في الإجازات:

استغل فترة الإجازات في الاسترخاء وتجديد طاقتك وتجنب متابعة العمل في فترة الإجازة؛ لأنك ستشعر بالإنهاك والإرهاق الدائم، استمتع بالإجازات وصفي ذهنك فذلك يساعدك أن تكون أكثر إنتاجية عند العودة للعمل مرة أخرى.

11- تفقد البريد الإلكتروني في أوقات النوم:

نور الهاتف أو أي وسيله تكنولوجية لتفقد بريدك الإلكتروني يؤثر على ساعتك البيولوجية فيقوم بقمع هرمون الميلوتنين الذي يساعد على تنظيم النوم والاستيقاظ وبالتالي يتسبب في شعورك بالإنهاك بسبب اختلال ساعتك البيولوجية، بالطبع معدل التأثر بنور التكنولوجيا يختلف من شخص لآخر ولكن ينصح دائمًا بتجنب استخدام التكنولوجيا في أماكن وأوقات النوم لتأكيد الحصول على نوم مريح وتعويد جسمك على ساعة بيولوجية.

12- الاعتماد على الكافيين:

تناول كوب من القهوة الصباحية لا يضر بالعكس فإن تناول حتى 3 أكواب من القهوة على مدار اليوم مفيد لصحتك، ولكن الإفراط في تناول القهوة تعمل على حجب الادينوسين وهو المركب الذي يفرز في الجسم ليشعرك بالنعاس، وطبقًا للدراسات فإن تناول الكافيين حتى ولو قبل أوقات النوم 6 ساعات يؤثر على جودة النوم لذلك امتنع عن تناول القهوة بداية من أوقات العصر لتحظي بنوم هادئ مساء وتستيقظ في كامل طاقتك.

13- السهر في الإجازات:

السهر في الإجازات يؤثر على قدرتك على النوم الباكر في أيام العمل، ففي أيام الإجازات حاول الاستيقاظ في أوقات مقاربة لأوقات استيقاظك في أيام العمل ويمكنك نوم القيلولة في الظهيرة، النوم لمدة 20 دقيقة في النهار يساعد على إعادة شحن طاقة الجسم دون الدخول في مرحلة النوم العميق لتستطيع الحفاظ على ساعتك البيولوجية في أيام العمل. تلك هي الأسباب التي يمكن أن تسبب لك إرهاقًا.

المصدر: كل يوم معلومة صحية.

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