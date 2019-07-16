لماذا لا يتناول طاقم الطائرة “القهوة والشاي”.. سبب صادم؟

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تروي نشرة “بزنس إنسايدر” ما بدا أنه سبب صادم لرفض طواقم طائرات الركاب المدنية تناول الشاي والقهوة على متن الرحلات الجوية، إذ تنسف الدراسة جميع الأسباب المتداولة منذ عشرات السنين، إذ يتضح أن السبب الحقيقي لهذا الرفض هو “المياه الملوثة” على جميع الطائرات، وأن سبب رفض طواقم الطائرات يكمن في تيقنهم عبر معلومات موثقة من هذا التلوث الذي يؤثر بشدة على صحة الإنسان.

ووفق “بزنس إنسايدر” فإن واحدة من كل 8 طائرات تفشل في اختبارات “المياه النظيفة”، وأن دراسة أجريت قبل 15 عاما، أظهرت أن بعض المياه على الطائرات، احتوت على مادة الكلوروفوم الخطرة، فيما تنصح دراسة النشرة التي صدمت كثيرين حول العالم الركاب بعدم شرب أي مشروب يُصْنَع من المياه الساخنة على متن الطائرات، إذ يجري عادة تقديم صنفي الشاي والقهوة بكثرة، إضافة إلى مشروبات ساخنة أخرى على متن الرحلات الخاصة، والدرجات المرفهة لدى شركات الطيران العالمية.

ولفتت دراسة نشرت في دورية البحوث البيئية والصحة العامة، عام 2015، إلى أن البكتيريا تتكون في عملية نقل الماء من الشاحنات للطائرات، أكثر من تكونها من مصدر الماء نفسه، لذا على المسافر التفكير مرتين، قبل أن يطلب كوبا ساخنا من الشاي أو القهوة، وعليه أن يكتفي بعصير معلب، أو زجاجة مياه معدنية.

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