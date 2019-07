بطريقة مُبتكرة.. هيونداي تحتفل بتوسيع أسرة سياراتها رباعية الدفع

قامت شركة هيونداي بالاحتفال بتوسيع أسرة سياراتها رباعية الدفع من خلال فيديو ترويجي يظهر الأناقة والتميز لسيارتها Venue الجديدة.

وتتميز هذه السيارة بتصميمها الذي يعكس أناقته الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد، والتقنيات LED التي تضيء مصابيح الضباب والإطار المحيط بها.

حيب يبلغ طول هيكل هذه المركبة 4 أمتار تقريباً، أما المسافة ما بين محاور عجلاتها فمترين و59 سنتيمتراً، بينما قمرتها أتت واسعة وعصرية، مزودة بمقاعد تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة عليها شاشة تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بنظام المولتيميديا القادر على التعامل مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

هذا زودت هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وكاميرات من الأمام والخلف، ومستشعرات لاكتشاف الأجسام القريبة من الهيكل لتأمين ركن السيارة بطريقة آمنة ومريحة، إضافة إلى صندوق أمتعة بسعة 530 لترا، يمكن توسيعه حتى 903 لترات بطي الصف الخلفي من المقاعد.

كما ستطرح بمحرك بنزين بأربع أسطوانات وسعة 1.6 لتر، يستهلك 7 لترات من الوقود فقط لكل 100 كلم تقطعها المركبة، ومحركات بأربع أسطوانات، بعزم 83 و120 حصاناً، ومحرك يعمل بالديزل بعزم 90 حصاناً.

