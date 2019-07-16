عاصمة أوروبية جميلة تغرق بـ”الكناسة”.. شاهد لتعرف

218TV خاص

سجلت مؤسسات رسمية إيطالية خلال اليومين المقبلين شكاوى متزايدة عن تكدس النفايات في شوارع المدن الرئيسية في أكثر من مكان، وتحديدا في العاصمة الإيطالية روما التي يقصدها ملايين السياح سنويا من حول العالم، فيما تزامنت هذه الشكاوى من التكدس الكبير واللافت لأكوام النفايات مع تحذير عاجل أطلقته النقابة العامة للأطباء في إيطاليا بشأن خطر مرجح بقوة يمكن أن ينجم عن أكوام النفايات التي اكتظت بها شوارع مدن إيطالية.

وتقول النقابة العامة للأطباء في بيان تحذيري صدر في روما يوم أمس الإثنين إن تكدس النفايات في أكثر من مكان في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى تحلل هذه النفايات، وانبعاث ميكروبات وجراثيم من شأنها التأثير على نحو مباشر على صحة السكان في عدة مدن إيطالية، خصوصا في ظل درجات حرارة عالية تشهدها منذ أيام مدن إيطالية.

وخلال اليومين الماضيين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظْهِر جانبا من أكوام النفايات التي تكدست في عدة مدن إيطالية، وسط عجز حكومي متزايد عن وضع حلول عملية لتكدس النفايات سنويا، والمخاوف التي يثيرها هذا التكدس في واحدة من أجمل العواصم الأوروبية، خصوصا مع دخول موسم الصيف، وبدء الموسم السياحي.

يشار إلى أن موقع قناة (218TV) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية