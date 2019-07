أنظار شركة هواوي تتجه نحو إيطاليا لاستثمار أكثر من 3 مليار دولار!

كشفت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أنها مستعدة لاستثمار 3،1 مليار دولار حتى العام 2021 في إيطاليا، وخلق ألف وظيفة.

حيث قال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا توماس مياو في مؤتمر صحفي عقده في ميلانو:

“خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1،9 مليار دولار للحصول على معدات، و1،2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير”.

وتابع أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر.

هذا ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الشركة الصينية التي تتهمها بالتعاون مع السلطات الصينية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق أن شركة هواوي بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 موظفاً يعملون معها هناك.

