كل ما تريد معرفته عن “هاكرز ببجي”

يتمتع قراصنة لعبة ببجي “الهاكرز” بمميزات لا تتوفر لأي لاعب عادي، الأمر الذي يُفسد متعة اللعبة وتتحول إلى منصة غير عادلة بين اللاعبين.

ويجتهد القائمون على اللعبة كثيراً لحظر القراصنة لكن أدى ذلك بنهاية المطاف إلى تخفيف عددهم لا إنهائهم.

باختصار، هم لاعبون يستعينون بتطبيقات طرف ثالث موجودة على متاجر غير رسمية، وتسمح لهم بالحصول على مميزات خاصة لمنحهم الأفضلية في اللعبة.

يتمتع القراصنة في لعبة ببجي بميزة تحديد أماكن اللاعبين الآخرين حتى من مسافات بعيدة على الخريطة، ويعرفون ما يتمتع به كل لاعب من معدات مثل الأسلحة، والمناطق التي يتحركون بها راصدين مسافة 500 متر.

كما لديهم القدرة على رؤية المنافسين حتى لو كانوا خلف جدران وأشجار ورؤية ماذا يفعل الخصم، وبالتالي يكون لديهم معلومات استخبارية عن المنافس، الأمر الذي يجعلهم يعرفون أين يتحركون وماذا يفعلون.

ويستطيع الهاكر إلغاء اهتزاز الأسلحة أثناء إطلاق النار أو القنص وهذا يمنحهم أفضلية التصويب الدقيق وحسم الاشتباكات بسرعة.

أما الميزة الخارقة حقاً والتي لا يتمتع بها أي هكر، بل فئة معينة منهم فهي القفز إلى مسافات عالية أكثر من غيرهم والقدرة على الطيران بالسيارة.

للأسف لا تعرف أن معك في اللعبة هاكر، وإذا قتلك هكر في اللعبة فمن الصعب الجزم إن كان من “الهاكر” أم لا.

لكن يُمكن الأخذ ببعض النصائح لتجنب الهاكر أو حتى تجنّب اللاعبين المحترفين وعدم الوقوع في الفخ، وعلى رأسها أن تبتعد قدر الإمكان من الاشتباك بعيد المدى لأن الهاكر هنا يتفوق عليك، وإن اضطررت لفعل ذلك فلا تُظهر رأسك إلا بحذر خشية القنص.

أما إذا كنت في مدينة ذات مبانٍ كثيرة فعليك تخفيف الحركة قدر الإمكان رغم أن متعة اللعبة في التنقل من مكان لآخر وخوض المغامرات.

وإذا حاول أحدهم الهروب بسيارة تطير، أطلق النار على السيارة لتفجيرها وقتل من فيها

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