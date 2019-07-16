صدمة لعشاق يوفنتوس في لعبة الفيفا

أكدت شركة كونامي اليابانية حصولها على تراخيص حصرية لفريق يوفنتوس الإيطالي في لعبتها السنوية PES 2020 ، من ناحية الملعب والقمصان وظهورها في اللعبة.

ولن تتحصل اللعبة المنافسة FIFA 20 على حقوق نادي يوفنتوس مما يوجب عليها وضع اسم مستعار للفريق، وهو فعلا ما قامت به شركة EA حيث اختارت اسم ( Piemonte Calcio ) بدلا من يوفنتوس، ليشكل الحدث صدمة لعشاق اللعبة، وتكرارا لما حصل مع برشلونة في FIFA 19.

من جهته، أكد نادي يوفنتوس في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع كونامي، وحصول الشركة اليابانية على جميع حقوق الفريق حصرياً (الاسم، الشعار، الملعب والقمصان الرسمية) للظهور في لعبة “PES 2020”.

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