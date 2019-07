تحدي “جديد وغريب” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت مواقع التواصل اجتماعي انتشار تحدي جديد انطلق من تطبيق “تيك توك” الشهير، ويعتمد التحدي الذي استوحي من فيديو كليب Work للمغنية الأسترالية إيجي أزيليا الصادر في العام 2013، على قيام الشخص بانتعال أشياء غريبة في قدميه والسير بها ولو لعدة خطوات.

وانتشرت مجموعة من الفيديوهات لأشخاص قاموا بتنفيذ هذا التحدي، حيث قام بعضهم بانتعال زجاجات بلاستيكية، في حين قام آخرون بانتعال أواني منزلية.

ومن الأشياء الغريبة التي انتعلها الناس حاويات القمامة، والكراسي، والأقماع المرورية.

ونال التحدي الذي قام به المستخدم Jaden-monty لقب أكثر التحديات غرابة، حيث عمد إلى لصق قدمين بسيارتين متجاورتين وسط دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مواقع الإنترنت تشهد بشكل مستمر ظهور مجموعة من التحديات الغريبة التي تشعل الحماس بين المستخدمين في كافة أنحاء العالم.

These were a little big, might have to return them 🙁 #tiktok #walkamilechallenge pic.twitter.com/eahP49WtK3

— Matthew Allor (@MatthewAllor) July 11, 2019

