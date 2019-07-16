جديد Runtopia.. ساعة رياضية ذكية

أماطت شركة Runtopia الصينية اللثام عن ساعة رياضية ذكية ومميزة حملت اسم S1، تعتمد في أساسها على النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وصنعت الشركة الصينية ساعتها المستديرة الشكل بسبيكة من الزنك وأحاطتها بسوار من المطاط، وبلغ وزن الساعة 55 غرام.

وتعد هذه الساعة خيارا مثاليا للرياضيين الراغبين بمراقبة حالتهم وتطورهم من خلال تطبيق Runtopia الذي تملكه الشركة.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على الارتباط بمجموعة من الوظائف من خلال هذا التطبيق، حيث يمكن لها قياس السرعة، المسافة، معدل نبضات القلب الحقيقية.

وستحتوي الساعة الجديدة على منبه، بوصلة، وساعة إيقاف، كما ستوفر الساعة الجديدة للمستخدم الفرصة للاطلاع على الإشعارات الواردة بخصوص المكالمات الهاتفية الرسائل، تذكير النشاط، احتساب عدد الخطوات اليومية، ومتتبع السعرات.

كما أنها ستحتوي على أوضاع خاصة لركوب الدراجات، المشي في الهواء الطلق أو في أماكن مغلقة.

وتعد بطارية هذه الساعة من أهم ميزاتها، حيث أنها قادرة على العمل لمدة 25 يوما في وضع الاستعداد، كما أنها تقاوم الماء وفق معيار ATM3، وقادرة على العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين 10 إلى 50 درجة مئوية.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق ساعتها في الأسواق قريبا بسعر يصل إلى 80 دولارا أميركيا.

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