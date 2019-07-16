بالصدفة.. شرطي سير ينقذ حياة رضيعة.. اقرأ القصة

تفاجأ شرطي السير الأميركي وليام كيمبرو أثناء مناوبته يوم 11 يوليو الجاري بقدوم سيارة مسرعة باتجاهه، وعمد على إيقافها لتحرير مخالفة بحق سائقها.

وبعد أن أوقف الشرطي السيارة أخبره أحد ركابها بأنهم تجاوزوا حدود السرعة بسبب إسعافهم طفلة رضيعة تبلغ من العمر 12 يوما إلى المستشفى، كانت غير قادرة على التنفس.

وقام الشرطي بأخذ الطفلة منهم وبدأ بإجراء التنفس الاصطناعي لها لعله ينقذ حياتها ريثما يصل المسعفون.

وبالفعل بدأت الطفلة بالاستجابة حيث أطلقت بعض الصرخات الضعيفة، مما أدخل الفرح إلى قلب الشرطي، وقال للأم إن طفلتها بخير.

وبعد ذلك واصلت العائلة طريقها إلى المستشفى، حيث قدم للطفلة الإسعافات اللازمة، وأكد مسؤول في الشرطة على دور الشرطي الكبير في إنقاذ الطفلة من الموت المحتم.

وعبرت عائلة الطفلة عن شكرها وامتنانها للشرطي الذي أراد مخالفتها قبل أن يلعب دورا مهما في إنقاذ حياة ابنتهم.

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