إصدار حديث ومتطور لـ”موزيلا”

في إطار سعيها لتطوير متصفحها وتحسينه قامت شركة موزيلا الأميركية بإطلاق إصدار حديث ومتطور له حمل رقم 68.

وركزت الشركة الأمريكية في إصدارها على تحسين الأدوات الإضافية Add-ons، حيث عملت على عرض هذه الأدوات بطريقة سهلة وسلسلة.

وأتاح الإصدار الجديد للمستخدم الفرصة لإظهار الأدوات الإضافية النشطة وغير النشطة من خلال إدخال الأمر About:addons في سطر العنوان.

كما شمل التحديث إضافة الشركة الأميركية لقائمة مخصصة للأدوات الإضافية المختارة والتي تساعد المستخدم في فهم عالم الأدوات الإضافية الواسع.

وطالبت الشركة المستخدمين بتحديث نسخ متصفح موزيلا المنصبة على أجهزتهم للإصدار 68 لكي يتمتعوا بالميزات الجديدة.

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