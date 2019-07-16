هاتف “مميزة ورخيص” من “Xiaomi”

كشفت شركة Xiaomi الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليه اسم MI A3.

وقالت الشركة الصينية إن هاتفها الجديد سيكون مقاوما للماء والغبار، وسيأتي بشاشة Super AMOLED مقاس 6 بوصة، ودقة عرض 10802240 بيكسل.

وستحتوي الشاشة الأمامية للهاتف على كاميرا مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 655 ثماني النوى يعمل بتردد 2.2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 610، بالإضافة إلى مودم Snapdragon X12 LET، ونظام Android 9 Pie.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف ما بين 64 إلى 128 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 4 إلى 6 غيغا بايت.

وستبلغ مساحة البطارية 4030 ميلي أمبير، وسيحتوي الهاتف على منفذUSB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف في الأسواق بسعر 300 دولار أميركي.

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