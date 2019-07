«لانكوم» تُطلق عطرها النسائي الجديد

قامت ماركة لانكوم العالمية بإطلاق عطرها النسائي الجديد تحت مُسمى «Idôle».

حيث تجسّد هذا العطر الجديد صاحبة الوجه الجديد للعلامة، الممثلة والمغنيّة الأميركية، والخبيرة في عالم الموضة، زيندايا كولمان.

وفي تعليق لها على إطلاق العطر الجديد، قالت زيندايا كولمان:

“يسرّني أن أكون الوجه الإعلاني لعطر لانكوم الجديد، «Idôle» عطرٌ ذو معنى، ما يعجبني فيه هو طابعه المُنعش والخفيف، أنا حريصة جداً في اختياري للعطور، وعطر «Idôle» رائع للغاية، أنا أحبه”.

وقام بابتكار هذا العطر ثلاثة من الخبيرات في مجال صناعة العطور هم شيامالا ميزونديو، أدريانا مدينا وناديج لو غارلانتزيك.

وتتلخص تركيبة العطر بنفحات خلاصة بتلات ورد إسبرطة التركي، المستخلصة بطريقة مستدامة والمصنوعة حصرياً للانكوم، بالإضافة إلى نسمات الوردة العطرية المزروعة في فرنسا، بين نفحات البرغموت وتناغمات الكمّثرى، وأريج الياسمين الهندي الكبير الأزهار، بالإضافة إلى تناغم نظيف ومتوهّج من شأنه إعادة كتابة الصفحة البيضاء التي تبدأ فيها كلّ امرأة قصّتها.

من جهته قالت فرانسواز ليمان، الرئيسة العالميّة لعلامة لانكوم:

“نحن سعداء بتوصّلنا إلى ابتكار عطر لجيل جديد من النساء اللاتي يعارضن الوضع القائم ويكسرن قيود التقاليد ويُعدن تعريف معنى النجاح، هذه الثقة الجديدة، الجماعية والمفيدة لجميع النساء، تحثّهنّ على رفع المستوى أكثر بقليل في كلّ مرة”.

