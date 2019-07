قُتلت فتاة أميركية شهيرة على موقع إنستغرام في ظروف مروعة فيما حاول الجاني، أن يضع حداً لحياته بعد الجريمة لكن السلطات تمكنت من إنقاذه وإيقافه.

حيث قالت صحيفة “واشنطن بوست” أن الفتاة اسمها بيانكا ديفينس، وتبلغ 17 عاماً، ودأبت على نشر صور وتفاصيل حياتها، في عدد من المنصات الاجتماعية، قبل أن تُقتل على يد صديقها الحميم الذي تعرفت عليه قبل شهرين تقريباً.

وقام المشتبه فيه براندون كلارك البالغ من العمر 21 عاماً بتنفيذ الجريمة البشعة عن طريق طعنات في العنق، ثم قام بنشر صور جثها في إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة باللعب في الولايات المتحدة.

هذا وفوجئ مرتادو منصة اللعب الإلكتروني “ديسكورد” بالصور الفظيعة والدامية للفتاة، وبادروا إلى الاتصال بالشرطة في منطقة يوتيكا التابعة لولاية نيويورك.

وبعد أن حضرت الشرطة إلى موقع الجريمة شرع الشاب في توجيه طعنات إلى نفسه، وعقب ذلك، تم حمله إلى المستشفى، وأجريت له عملية جراحية طارئة، ومن المرتقب أن يبدأ استجوابه وتوجيه تهم له فور تماثله للشفاء.

The post جريمة بشعة تودي بحياة فتاة أمريكية شهيرة على إنستغرام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا