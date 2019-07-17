آبل تحدث حاسبي MacBook Air و MacBook Pro بمزايا جديدة

أطلقت آبل تحديثين على حواسبها المحمولة MacBook
Air و MacBook Pro
حيث قدمت ألوان شاشة جديدة في الأول وشريط Touch Bar في النسخة
الأرخص من الثاني وذلك تمهيداً لعروض العودة للمدارس لاسيما أنها الأجهزة الأرخص
ضمن تشكيلة حواسبها المحمولة.
لنبدأ مع MacBook Air حيث حصلت
شاشته على تقنية الألوان True Tone بقياس 13
بوصة مع معالجات الجيل الثامن من إنتل و تقنية Touch ID
وسماعات ستيريو عريضة المدى وبطارية تكفي لكامل اليوم. وتقوم تقنية الألوان
الجديدة على تعديل حرارة ألوان الشاشة لتكون مريحة أكثر للرؤية مع ظروف البيئة المحيطة
والإضاءة.
وحصل الحاسب على تخفيض في سعره ليبدأ من 1099 دولار
وبسعر أقل للطلاب 999 دولار.
أما MacBook Pro فإنه أصبح
متاح بمعالجات إنتل الجيل الثامن بتردد 1.4 غيغاهرتز ويأتي بخيارين حسب ذاكرة
التخزين 128 غيغابايت بسعر 1299 دولار و 256 غيغابايت بسعر 1499 دولار ، وكلاهما
حصلا على سرعة أكبر في قرص التخزين من ناحية القراءة والكتابة. والأكثر تميزاً هنا
هو حصوله على الشريط اللمسي Touch Bar مع ميزة
البصمة Touch ID
وذلك في الخيارات الأرخص في تحديث هو الأكبر منذ عامين.
الحاسبان متاحان للطلب عبر موقع آبل الرسمي أو من
متاجرها الرسمية ووكلائها حول العالم بدءاً من اليوم.
المصدر: عالم التقنية
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