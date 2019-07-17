حارس ينجو من هجوم ثعبان ضخم.. شاهد الفيديو

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثعبانا يحاول التهام مطعمه عوضا عن تناول الطعام المخصص له أمام أنظار زوار الحديقة.

ووقعت أحداث هذه القصة في حديقة الحيوانات في مدينة بورت أوف سبين الواقعة في دولة ترينداد وتوباغو، حيث قام الحارس بفتح باب القفص لإدخال وجبة طعام الثعبان التي كانت عبارة عن أرنب.

وتفاجأ الحارس بانقضاض الثعبان على بطنه عوضا عن الأرنب ومحاولة التهامه وسط دهشة الزوار الذين وثقوا هذه اللحظات المخيفة بالفيديو.

وعلى الفور تدخل زميل الحارس وقام بإبعاد الثعبان الجائع عن زميله، ومن ثم قام بإعادته إلى القفص.

وعانى الحارس من بعض الجراح الطفيفة نتيجة إمساك الثعبان له، ولكنه أكد اعتياده على مثل هذه الأمور، حيث قال إن عددا كبيرا من الثعابين قامت بعضه خلال سنوات عمله في الحديقة.

الجدير بالذكر أن هذا الحارس يعد واحدا من أقدم حراس الحديقة، ويعمل بها منذ حوالي 27 عاما.

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