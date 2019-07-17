سجناء أرادوا الهروب.. وواجهوا أسوأ مصير.. شاهد

شهد سجن فلورينيسا فاريلا الواقع في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس محاولة هروب فاشلة لـ7 سجناء محكومين بالسجن حتى عام 2020 و2021 بتهم سرقة.

وحاول السجناء الهروب من خلال نفق قاموا بحفره في زنزانتهم، حيث أخفوا فتحة النفق بخشبة موجودة في الزنزانة.

وبعد عمل يومين استطاع السجناء إكمال حفر النفق الذي حُفِرَ بعرض 3 أقدام وارتفاع 5 أقدام.

وظن السجناء أن هذا النفق سبيلهم للحرية، ولكنهم تفاجؤوا عندما خرجوا منه بوجودهم في غرفة للحراسة المشددة في السجن، ليتم القبض عليهم من جديد.

وقال أحد السجناء إنهم قاموا بارتكاب خطأ في أحد المنحنيات أثناء عملية الحفر الأمر الذي أوقعهم بيد الشرطة من جديد.

من جانبها قامت الشرطة الأرجنتينية بإضافة تهمة محاولة الهرب من السجن إلى تهم السجناء، ومن ثم وضعت كل واحد منهم في زنزانة منفردة لكي لا يحاولوا الفرار من السجن مرة أخرى.

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