Realme تطلق هاتفا مميزا.. إليك تفاصيله

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها أزاحت شركة Realme الصينية الستار عن هاتف جديد ومميز أطلقت عليه اسم Realme 3i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P60، ونظام Android Pie 9، وواجهة Color OS6.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.2 بوصة محمية بطبقة منGorilla Glass3، وبدقة +HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل، والثانية 2 ميغا بيكسل، وتتميز الكاميرا الخلفية بقدرتها على التقاط صور دقيقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بحجم 32 و64 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 3 و4 غيغا بايت، في حين ستأتي بطارية الهاتف بسعة 4230 ميلي أمبير ولكنها لن تدعم خاصية الشحن السريع.

وستوفر الشركة الصينية هاتفها الجديد بعدة ألوان هي الأزرق، الأسود، والأحمر.

الجدير بالذكر أن شركة Realme ستطلق هاتفها في الأسواق يوم 23 يوليو الجاري، وسيصل سعر النسخة بذاكرة 323 غيغا بايت 116 دولارا، في حين سيرتفع سعر نسخة 644 غيغا بايت إلى 145 دولارا.

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