دروب بوكس تتيح إرسال البيانات كبيرة الحجم

كشفت شركة دروب عن إطلاقها لخدمة جديدة لإرسال البيانات كبيرة الحجم، وأطلقت دروب على الخدمة الجديدة اسم Transfer.

وقالت دروب إن الخدمة الجديدة ستعمل مع كافة الملفات التي يتم تخزينها في ذاكرة دروب بوكس، وعلى أجهزة الكمبيوتر، حيث سيحصل المستخدم على رابط لينسخ عليه الملفات التي يحملها دون أن تتأثر الملفات الأصلية بهذا النسخ.

وتتيح الخدمة للمستخدم تزويد الملفات التي يرسلها للشخص الآخر بكلمة مرور، بحيث لا يقوم الشخص الآخر بتنزيل الملفات إلا بعد وضع كلمة المرور المناسبة لها.

كما يمكن للمستخدم من خلال الخدمة الجديدة تحديد مدة لتنزيل الملفات، بحيث لا يستطيع المستقبل تنزيل الملفات بعد انتهاء المدة المحددة.

كما يستطيع المرسل من خلال هذه الخدمة الحصول على إشعار يفيد بقيام المستقبل بتنزيل الملفات المرسلة إليه.

وقالت دروب إن خدمة Transfer ستساعد المستخدم على إنشاء صفحة للتنزيل يدخل إليها من خلال رابط معين، ويستطيع إضافة صور خاصة به في هذه الصفحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية