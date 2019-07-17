سوني تنتج أسرع موزع بيانات لبطاقات الذاكرة

أنتجت شركة سوني اليابانية أسرع موزع بيانات لبطاقات الذاكرة في العالم والذي حمل اسم MRW-S3.

وزودت الشركة اليابانية موزع البيانات الجديد بمنافذ USB-C قادرة على نقل البيانات الموجودة على بطاقات الذاكرة الصغيرة بين جميع الأجهزة الإلكترونية.

ويعد هذا الجهاز مناسبا للمصورين ومصممي الفيديو الذين يلجؤون لاستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية من أجل التقاط الصور وتصميم الفيديو، ومن ثم عرضها على الكمبيوتر أو شاشات العرض.

وقامت الشركة اليابانية بتركيب هيكل لحماية الجهاز الجديد من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية.

وسيحتوي جهاز MRW-S3 على منفذ HDMI صمم خصيصا لنقل الفيديوهات بدقة 4K والتي تدعم تقنية تصوير 30 لقطة في ثانية.

كما سيضم مجموعة أخرى من المنافذ كمنفذ USB-C المزود بتقنية Power Delivery القادرة على العمل مع شاحن 100 واط، ومنفذ USB-C آخر لنقل البيانات بشكل سريع، ومنفذ USB-A.

بالإضافة إلى ذلك سيحتوي جهاز MRW-S3 منفذين لتركيب بطاقتي ذاكرة خارجية من نوع MicroSD وSD.

الجدير بالذكر أن سوني لم تكشف عن موعد إطلاق الجهاز الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية