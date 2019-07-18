أمور لا تعرفها عن قرصة البعوض (الناموس)

تعتبر

البعوضة (الناموسة) من الحشرات المزعجة التي تنتشر في وقت الصيف ويستمر وجودها حتى

بداية فصل الشتاء.

نستعرض

اليوم بعض الأمور التي لا نعرفها عن لدغات البعوض المزعجة:

1.

فصائل البعوض ليست جميعها من النوع القارص

لا تقوم جميع أنواع البعوض في العالم بلدغ البشر، أنواع قليلة فقط تقوم بذلك وأنثى البعوض فقط هي التي تلدغ وذلك لأنها تحتاج بروتين معين لانتاج البيوض.

2.

ليس من المؤكد أنّ البعوض ينجذب لنوع معين من فصائل الدم

ادعت بعض الدراسات أن أصحاب فصيلة الدم O يتعرضون لقرصات بعوض أكثر من أصحاب الفصائل A و B لكن تم الطعن بنتائج هذه الدراسات.

3.

البعوض ينجذب لغاز ثاني أُكسيد الكربون CO2

على الأرجح ينجذب البعوض نحو الأشخاص الذين يطلقون في الزفير مستويات أعلى من ثاني أكسيد الكربون مثل النساء الحوامل أو الذين يشربون الكحول، كما اقترحت بعض الدراسات.

4.

الناس يتفاوتون في شدة الحكة الناتجة عن قرصة البعوضة

تنتج الحكةفي أجسامنا بعد قرصة البعوضة بسبب انتاج جسمنا لمادة الهيستامين كرد فعل على دخول اللعاب الخاص بالبعوضة لمجرى الدم أثناء عمليها مصها للدماء. يتفاوت الناس في شدة الحكة الناجمة عن القرصة وتكون أسوء في الأشخاص الذي يميلون لانتاج انتفاخ بالجلد وحبيبات بعد القرصة.

5.

حك القرصة يجعلها أكثر سوءاً

وذلك بسبب

زيادة افراز الهيستامين أثناء الحك، فإن استطعت مقاومة حكها سيكون ذلك جيداً.

6. بعض الأدوية قد تفيدك

بعد قرصة

البعوضة يمكنك غسل المنطقة بالماء الدافئ والصابون ثم استخدام بعض مضادات

الهيستامين الموضعية (على شكل جل أو كريم) أو مضادات الإلتهابات الموضعية المحتوية

على تركيز 1% من الكورتيزون.

المصدر: أخبار الطبي-عمّان

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