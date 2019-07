سيارات «فيرنا» الجديدة من هيونداي تخطف أنظار عشاق السيارات حول العالم

قامت مواقع متخصصة بشؤون السيارات بنشر صور ومعلومات عن النموذج القادم من سيارات فيرنا العائلية التي ستطرحها “هيونداي” هذا العام.

حيث جاء تصميم فيرنا الجديدة شبيه بتصميم سيارات إلنترا التي طرحت العام الجاري، ويميزه الشبك العريض لغطاء المبرد الأمامي، والمصابيح الحادة الحواف التي تتداخل مع الشبك بصورة جذابة، فضلا عن المصابيح الخلفية التي تمتد على طول صندوق الأمتعة.

وستحصل هذه السيارة على كاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات لركنها بشكل آمن، إضافة إلى أنظمة لتثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام أوتوماتيكي لمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج والمياه.

هذا ومن المفترض أن تطرح بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.4 لتر وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 حصاناً، ستعمل مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ6 مراحل.

كما ستطرح هذه السيارة خريف العام الجاري، وتصل إلى أسواق آسيا والسوق الروسية بسعر يبدأ من 17 ألف دولار.

