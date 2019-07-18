مطعم ياباني يمنع دخول المواطنين.. لهذا السبب

قام الياباني أكيو أريما الذي يملك مطعما مشهورا في جزيرة إيشيجاكجيما السياحية بمنع السياح اليابانيين من الدخول إلى مطعمه حتى سبتمبر المقبل.

ووضع أكيو أريما البالغ من العمر 42 عاما لافتة على باب المطعم تفيد برفضه دخول أي مواطن ياباني لمطعمه والسماح فقط للسياح الأجانب بدخوله خلال هذه الفترة.

وبرر أكيو أريما قراره هذا بسوء أخلاق الزبائن اليابانيين، وقال إن أخلاق السياح اليابانيين أصبحت سيئة للغاية.

ويسعى أكيو من خلال هذا التصرف إلى إجبار السياح اليابانيين على التقيد والالتزام بقوانين المطعم وعدم الخروج عنها.

وأثار هذا القرار جدلا كبيرا في اليابان، كما أنه أثر على عمل المطعم الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، حيث أصبح خاليا من الزبائن تقريبا.

وعلى الرغم من اعترافه بالخسارة التي أصيب بها نتيجة انخفاض عدد الزبائن إلا أن أكيو أريما مازال مصرا على رأيه، ورافضا دخول أي ياباني لمطعمه قبل شهر سبتمبر القادم.

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