شركة QUALCOMM تطلق معالجا متطورا

كشفت شركة QUALCOMM الرائدة في مجال صناعة الإلكترونيات عن معالج حديث ومتطور يعد النسخة المطورة من معالج Snapdragon 855، أطلقت عليه اسم Snapdragon 855+.

ويتميز المعالج الجديد بقدرته على زيادة سرعة الأجهزة الإلكترونية، كما أنه سيجعلها قادرة على استخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي بشكل أفضل.

وستعمل شريحة Kryo 485 الموجودة فيه بتردد 2.96 غيغا هرتز عوضا عن 2.84 غيغا هرتز.

ومن ميزات المعالج الجديد زيادة سرعة معالجات الرسوميات Adreno 640 بنسبة 15 % عن المعالجات السابقة.

وسيعمل معالج Snapdragon 855+ بشكل متوافق مع مودمات Snapdragon X50 التي تعمل على وصل الأجهزة الذكية بشبكات الجيل الخامس.

الجدير بالذكر أن QUALCOMM ستطلق المعالج الجديد خلال النصف الثاني من هذا العام، وسيكون جهاز ROG Phone II أول جهاز سيعمل به.

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