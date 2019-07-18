يوتيوب وأمازون تضعان حدا لخلافات 2017

نجحت شركتا يوتيوب وأمازون في وضع حد للخلاف الذي نشب بينهما في العام 2017، والذي أدى إلى إيقاف أمازون لبث محتوى موقع يوتيوب على وحدات Fire-TV الفلاشية، وصناديق Fire TV.

وقالت شركة أمازون إنها قامت بإعادة تطبيق يوتيوب إلى أجهزة Fire-TV التابعة لها، وبالتالي أصبح بإمكان مالكي هذه الأجهزة متابعة موقع يوتيوب.

وأكدت الشركة الأميركية أن مستخدمي الوحدات الفلاشية Fire-TV بدقة 4K، ومستخدمي الوحدات الفلاشية Fire-TV من الجيل الثاني سيكونون قادرين على الاستمتاع بالفيديوهات الموجودة على موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن أمازون ستعمل على إضافة تطبيق يوتيوب لوحدات Fire-TV الفلاشية من الجيل الأول وصناديق Fire-TV خلال الأشهر القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية