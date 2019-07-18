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يوتيوب وأمازون تضعان حدا لخلافات 2017

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت شركتا يوتيوب وأمازون في وضع حد للخلاف الذي نشب بينهما في العام 2017، والذي أدى إلى إيقاف أمازون لبث محتوى موقع يوتيوب على وحدات Fire-TV الفلاشية، وصناديق Fire TV.

وقالت شركة أمازون إنها قامت بإعادة تطبيق يوتيوب إلى أجهزة Fire-TV التابعة لها، وبالتالي أصبح بإمكان مالكي هذه الأجهزة متابعة موقع يوتيوب.

وأكدت الشركة الأميركية أن مستخدمي الوحدات الفلاشية Fire-TV بدقة 4K، ومستخدمي الوحدات الفلاشية Fire-TV من الجيل الثاني سيكونون قادرين على الاستمتاع بالفيديوهات الموجودة على موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن أمازون ستعمل على إضافة تطبيق يوتيوب لوحدات Fire-TV الفلاشية من الجيل الأول وصناديق Fire-TV خلال الأشهر القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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