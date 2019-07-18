شركة Acer تطلق حاسوبا مميزا.. إليك أهم مواصفاته

أماطت شركة Acer التايوانية اللثام عن جهاز حاسوب جديد ومميز أطلقت عليه اسم Swift 7.

وعمدت الشركة التايوانية إلى جمع المتانة وخفة الوزن في حاسوبها الجديد، حيث بلغ سُمك الجهاز 9.95 ملم، بينما وصل وزنه إلى 890 غرام.

وجاءت شاشة الجهاز بمقاس 14 بوصة، وتميزت برقة حوافها، وبعدم احتوائها على الكاميرا، التي قام المصممون بوضعها بشكل مخفي داخل هيكل لوحة المفاتيح.

وأكدت الشركة التايوانية أن المستخدم قادر على إخراج الكاميرا عند رغبته باستخدامها من خلال الضغط عليها.

كما عمدت Acer إلى حماية شاشة الحاسوب الجديد من الصدمات والخدوش من خلال تزويده بزجاج Gorilla، بالإضافة إلى ذلك فإنها زودت الشاشة بتقنية Acer Color Intelligence والتي يستطيع المستخدم من خلالها ضبط سطوع الشاشة والألوان لتبدو بشكل واقعي.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i7 من الجيل الثامن، وسيحتوي على ذاكرة داخلية بحجم 512 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بحجم 16 غيغا بايت.

ومن الميزات الأخرى الموجودة في هذا الجهاز بطاريته القادرة على العمل لعشر ساعات متواصلة، بالإضافة إلى وجود منفذ HDMI ومنفذ USB-3.1.

بالإضافة إلى وجود ماسح بصمات مدمج بلوحة المفاتيح، وإضاءة داخلية للوحة المفاتيح تساعد المستخدم على استخدامها بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أن Acer لم تكشف عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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