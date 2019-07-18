مُهرّب مخدرات يخفي الكوكايين بمكان غريب

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد مهربي المخدرات أثناء وجوده في مطار برشلونة على الرغم من إخفائه المخدرات في مكان لا يخطر في بال أحد.

ووقعت أحداث هذه القصة في مطار برشلونة في يونيو الماضي، حيث لاحظ أفراد الشرطة الإسبانية ارتباك أحد الأشخاص القادمين من كولومبيا أثناء عملية التفتيش، الأمر الذي دفعهم لتفتيشه بدقة.

ليتفاجأ أفراد الشرطة بوجود نصف كيلو غرام من الكوكايين المخدر مخبأة في باروكة الشعر التي يرتديها المهرب.

وقال أحد أفراد الشرطة إن تصرفات المهرب بالإضافة إلى انتفاخ شعره بطريقة غريبة جعلتهم يشكون في أمره ويقومون بتفتيشه بدقة، ليتمكنوا من العثور على المواد الممنوعة معه.

وقامت الشرطة الإسبانية باعتقال المهرب بشكل فوري، كما عمدت إلى نشر صور للمواد الممنوعة التي عثر عليها معه.

الجدير بالذكر أن مطارات إسبانيا تشهد محاولات تهريب للمخدرات بشكل كبير، حيث يلجأ المهربون القادمين من دول أمريكا اللاتينية إلى هذه المطارات لتهريب بضاعتهم وإدخالها إلى أوروبا.

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