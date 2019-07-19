ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن عضو مجلس إدارة “هواوي” ونائبة رئيس الشركة، كاثرين تشن، قولها إن الشركة عازمة على الاستمرار في استخدام نظام تشغيل أندرويد من غوغل لهواتفها الذكية.

وأوضحت تشن، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن “هونغمنغ” غير مُصمم للهواتف الذكية، مشيرة إلى أنه مصمم للاستخدام الصناعي.