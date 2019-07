كشفت شركة “لكزس” مؤخراً عن نموذجها الجديد من السيارات الرباعية الدفع المخصصة لعشاق المغامرات واجتياز الطرق الوعرة.

حيث جاءت سيارة GXOR الجديدة بهيكل معدل عن هياكل سيارات GX 470 الشهيرة، مزود بممتصات صدمات مدعمة وقوية مصنوعة من المعدن وألياف الكربون، وزودت بعجلات كبيرة General Tire 275/70 مخصصة للطرق الوعرة، ونظام تعليق خاص، ونظام يساعد على التحكم بدوران كل عجلة على حدة أثناء السير على الرمال أو الطرق المكسوة بالأوحال.

وزودت هذه السيارة بجهاز سحب ذي محرك قوي وأسلاك معدنية متينة قادر على انتشالها في حال علقت في إحدى الحفر أو المستنقعات، وخزانات وقود كبيرة تكفيها لقطع مسافات كبيرة، إضافة إلى براد صغير خاص موجود في قمرتها، وألواح للطاقة الشمسية لتامين الكهرباء لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية أثناء الرحلات البعيدة.

كما زود محرك هذه السيارة بأنبوب خاص مرفوع فوق الهيكل، ليؤمن له الهواء أثناء عبور المسطحات المائية.

هذا وبالرغم من كون هذه المركبة مخصصة للرحلات الصعبة، إلا أنها جاءت بأحدث الأنظمة الإلكترونية، وأنظمة المولتيميديا والتكييف، ونظام تحديد للمواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة تتحكم إلكترونيا بسرعة دوران العجلات على مختلف أنواع الطرق.

The post «لكزس» تُطلق سيارة مُخصصة لعشاق المغامرات والطرق الوعرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا