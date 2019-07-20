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كوريا تحتفي بـ “الطين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في مثل هذا الوقت من كل عام يتوافد الزوار إلى مدينة بوريونغ التي تبعد عن العاصمة سيول مايقرب من200 كيلو متر ليشاركوا في مهرجان سنوي فريد من نوعه هو مهرجان الطين .

ويتهافت الزوار إلى مدينة بوريونغ الساحلية بكوريا الجنوبية ليشاركوا في مهرجان الطين السنوي الفريد من نوعه والذي انطلق في دورته الثانية والعشرين.

ويقام المهرجان سنويا في فصل الصيف حيث انطلقت النسخة الأولى منه في عام 1998 وتعود فكرته إلى الترويج لمنتجات التجميل المستخرجة من الطين الغنية بالمعادن المفيدة للبشرة، ولكن مع مرور الوقت تحول إلى مهرجان للمرح والجنون والتراشق بالطين.

وتشمل فعاليات المهرجان وفقراته المتنوعة اللعب في الوحل والمصارعة في الطين وماراثون الوحل إضافة للسباحة والتراشق بالوحل، كما يتم إنتاج الطين الملون أيضا للرسم على الأوجه والأجساد.

ويعتبر كثير من الزوار والسياح المهرجان فرصة لعلاج بشرتهم وللترويح عن النفس والهروب من حرارة فصل الصيف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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