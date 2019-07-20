مسافر يحاول تهريب المخدرات بطريقة لا تصدق

تمكنت الشرطة الإيطالية من إحباط محاولة تهريب 1.7 كغ من المخدرات كانت مخفية بمكان غريب للغاية.

ووقعت أحداث هذه القصة في مطار فيوميتشينو الواقع في العاصمة الإيطالية روما، حيث أثار مسافر نيجيري قادم من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا شكوك الشرطة وقامت بتفتيشه بشكل دقيق، قبل أن تقرر نقله إلى مستشفى قريب للتأكد من عدم وجود أي ممنوعات داخل جسده.

وأظهر تصوير الأشعة الذي خضع له المسافر النيجيري وجود حوالي 94 كبسولة في معدة الرجل، الأمر الذي دفع السلطات الإيطالية لاعتقاله ووضعه تحت المراقبة لحين خروج الكبسولات من جسده، واستغرق خروجها بطريقة طبيعية 3 أيام.

وبعد أن تم فتح الكبسولات تبين وجود 1.7 كغ من المخدرات فيها، لتقوم الشرطة الإيطالية باعتقال المسافر وتوجيه تهمة تهريب المخدرات إليه.

وقال مصدر مسؤول في الشرطة الإيطالية إن مطار فيوميتشينو يعد واحدا من أكثر المطارات الإيطالية التي تشهد محاولات لتهريب المواد الممنوعة، وأكد المصدر أن معظم مهربي المواد الممنوعة يأتون دول أميركا اللاتينية وأفريقيا.

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