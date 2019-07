تويتر أصبح “أسهل” في الحواسيب

أعلنت شركة توتير عن مجموعة من التحديثات التي من شأنها جعل استخدام المنصة على أجهزة الحاسوب أسهل وأفضل.

ومن خلال التحديث الجديد سيكون المستخدم قادرا على تغيير ألوان خلفية الشاشة، ولون الخط، وحجمه، وشكله.

كما ستقوم الشركة بعرض الإشعارات والأزرار التي تتحكم بمميزات تويتر الأساسية كإظهار قوائم الرسائل من خلال شريط يظهر في الجهة اليسرى من الشاشة.

وأتاح التحديث الجديد الفرصة للمستخدم لكي يقوم بتغيير ألوان التقليدية لواجهة المستخدم، حيث أصبح بإمكانه تغيير ألوان لواجهة للون الأخضر، البرتقالي، البنفسجي، والوردي، بالإضافة إلى إمكانية اختيار الوضع الليلي الذي يعمل على إراحة العينين أثناء استخدام الهاتف في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأكدت تويتر أن التحديثات الجديدة لم تصل لجميع المستخدمين بعد، وطلبت من الأشخاص الراغبين بالحصول عليها الدخول على حسابهم في “تويتر” من خلال الحاسوب، والذهاب إلى قائمة الإعدادات واختيار خيار Try out the new Twitter ليتم تحديث واجهة المستخدم لديهم فوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية