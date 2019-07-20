جديد انستغرام.. تنبيه الحسابات قبل حظرها

قامت شركة إنستجرام بتزويد تطبيقها بميزة جديدة تحذر من خلالها المستخدمين عندما تصبح حسابتهم ضمن دائرة خطر الحظر.

وقالت الشركة الأميركية إنها ستخبر المستخدم عندما ينتهك بمنشوراته سياسة الاستخدام، لكي تتيح له المجال ليعيد النظر بهذه المنشورات، ويتراجع عنها قبل أن يتم حظر الحساب.

ووضعت الشركة قائمة من المواضيع التي يجب أن يمتنع المستخدم عن النشر فيها لكي يحمي حسابه من الحظر، ومن أهم هذه المواضيع مواضيع العنف، الكراهية، التعري، التنمر، الترويج للمخدرات، والإرهاب.

وأكدت انستغرام أنها قامت بحذف الصور والفيديوهات من حسابات عدد من المشاهير بسبب التعري أو مخالفتها قوانين الاستخدام، مع إتاحة الفرصة أمامهم للاعتراض على قرار الحذف خلال مدة معينة.

يذكر أن هذه الميزة تعد واحدة من الميزات التي قدمتها انستغرام في الفترة الأخيرة والتي تسعى من خلالها لجعل منصتها واحدة من أفضل مواقع التواصل الاجتماعي.

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