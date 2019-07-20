شركة Xiaomi تطلق هاتفا ذهبيا فاخرا

أماطت شركة Xiaomi الصينية اللثام عن هاتف ذهبي فاخر أطلقت عليه اسم Redmi K20 Pro Signаture Editiоn.

وقالت الشركة الصينية إن هيكل هاتفها الجديد سيكون مطليا بالذهب، كما ستضع عليه في الجهة الخلفية حرف K مصنوع من عدة قطع من الألماس.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى تمت صناعته بتقنية 7 نانو متر.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 4.39 بوصة وبدقة عرض 10802340، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية لهذا الجهاز فستأتي ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، والثالثة 8 ميغا بيكسل، وستحتوي هذه الكاميرا على خاصية التعرف على الوجوه.

وستأتي الذاكرة الداخلية للهاتف الفاخر بسعة 128 و256 غيغابايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 و8 غيغابايت.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف الفاخر، الذي سيباع في الأسواق بسعر 7000 دولار أميركي.

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