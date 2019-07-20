هواوي تؤكد أن نظام التشغيل HongMeng ليس للهواتف الذكية

بعد أن هدأ

الشد والجذب قليلاً، ظهرت تصريحات رسمية جديدة من هواوي تؤكد أن نظام التشغيل

البديل الذي طورته HongMeng

OS ليس لتشغيل

الهواتف الذكية!.

بحسب نائب

الرئيس Catherine Chen فإن نظام التشغيل HongMeng OS هو للاستخدامات الصناعية وانترنت الأشياء

وكان قيد التطوير قبل وقت طويل من الحديث عنه في وسائل الإعلام على أنه نظام تشغيل

بديل لأندرويد.

وأوضحت Chen أن الشيفرة المصدرية للنظام أبسط بكثير من

أندرويد، فهو يحتوي على مئات آلاف الأسطر البرمجية، مقارنة مع أندرويد الذي يحتوي

على ملايين الأسطر البرمجية، بالتالي فإن نظام هواوي أبطئ بالاستجابة بشكل كبير

وواضح مقارنة مع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تم التمهيد لها الأسبوع الماضي عندما تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة Liang Hua عن أن هواوي لم تقرر بعد إن كان نظام التشغيل يمكن تطويره ليكون نظام تشغيل للهواتف الذكية.

المصدر : موقع عالم التقنية

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