أظهر استطلاع أن آلاف الأطفال لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، وبالتالي فإنهم معرضون أكثر لخطر السمنة ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة التغذية البريطانية (BNF) على أكثر من 6000 طفل أن 32 في المئة من تلاميذ المدارس الابتدائية و70 في المئة من طلاب المدارس الثانوية يحصلون على أقل من تسع ساعات من النوم في الليلة الواحدة، وهو الحد الأدنى لساعات النوم الموصى بها.

وقد أفاد نصف طلاب المدرسة الثانوية أيضاً أنهم يستيقظون في منتصف الليل مرة واحدة على الأقل.

كما تناول الاستطلاع أيضاً عادات الأكل لدى الأطفال ووجد أن ربع طلاب المدارس الثانوية وواحد من بين كل عشرة طلاب من المدارس الابتدائية لم يتناولوا وجبة الإفطار في ذلك اليوم.



وفي الوقت نفسه، يبدو أن العديد من الآخرين قد يفتقدون إلى العناصر الغذائية الرئيسية، حيث يستهلك 18 في المئة فقط من طلاب المدارس الثانوية الفاكهة أو الخضروات في أول وجبة في اليوم.

وأفاد اثنين من كل ثلاثة (59 في المئة) من هذه المجموعة أنهم يستخدمون نوعاً من الشاشات قبل النوم، وأفاد 49 في المئة من طلبة المدارس الابتدائية بالأمر نفسه، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن هذا قد يكون السبب في سوء نوعية نومهم.

كما فحص الاستطلاع أنماط النوم لأكثر من 1500 شخص بالغ ووجد أن 43 في المئة منهم يحصلون على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة بينما أفاد 80 في المئة بأنهم يستيقظون مرة واحدة على الأقل في الليل. وقال نصف من شملهم الاستطلاع أنهم يستخدمون نوعاً من الشاشات قبل النوم.

وقالت الدكتورة لوسي تشامبرز، إحدى المشرفين على الاستطلاع، إن النوم السيئ في الليل يمكن أن يدفع البالغين والأطفال إلى اتخاذ قرارات غير صحية عندما يتعلق الأمر بالغذاء.

ويؤدي قلة النوم والاضطراب إلى شعور كل من البالغين والشباب بالقلق والغضب، لذا يمكن أن يكون لتردي جودة النوم تأثير سلبي على الخيارات الغذائية، بما في ذلك تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية وتناول وجبات خفيفة أكثر من الأطعمة الأقل صحة.

وأبرز تقرير من BNF، تم نشره في وقت سابق من هذا العام، أن قلة النوم، والنوم المتقطع، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكري من النوع 2، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم.

The post تعرف على مخاطر إصابة الأطفال بالسمنة بسبب قلة النوم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا