7 نصائح لغذاء صحي في الصيف

عند التفكير في الأطعمة والمأكولات المخصصة لفصل الصيف،

نستذكر غالباً المثلجات مثل البوظة “الآيس كريم”، والحلويات المتنوعة

والمشروبات التي تحتوي على السكر، وهي بطبيعتها أطعمة غير صحية. فكيف بذلك نستطيع

أن نحافظ على أجسادنا صحية في فصل الصيف؟ وعلى الرغم من أننا لا نتناول فقط

الحلويات في الطقس الحار فمن المستحسن أن يحتوي نظامنا الغذائي اليومي على الأطعمة

التي تزودنا بالعناصر الأساسية المهمة لبناء ونمو الجسم، بجانب ممارسة الأنشطة

والتمارين الرياضية التي تشد وتقوي الجسد. فكيف نستقبل فصل الصيف؟

اشرب السوائل وليس الماء فقط

من المعروف لدينا أنه من المهم الإكثار من شرب الماء في

فصل الصيف. ولكن بالمقابل ماذا يفعل الشخص الذي لا يحب شرب الماء؟ يمكنه في هذه

الحالة محاولة تحسين طعم الماء عن طريق إضافة أوراق النعناع الطازجة وشرائح

الليمون.

اشرب عصائر الفاكهة

تعتبر عصائر الفاكهة مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن

فهي توفر للجسم صبغة بيتا كاروتين (beta-carotene)، وفيتامين C

والبوتاسيوم. وللاستفادة من هذه العناصر المهمة، يفضل شرب عصائر الفاكهة بشكل فوري

بعد إعداد العصير مباشرة؛ لأنه إذا ترك معرضاً للأوكسجين فإنه سيفقد جزءا كبيراً

من فيتامين C.

تناول حبات الفواكه

الفواكه الصيفية هي فواكة مغرية جداً، ويمكن الاستفادة

منها في عمل العصائر اللذيذة والمفيدة، ومن الجيد الحرص في استهلاكها وعدم

المبالغة في تناولها، لا سيما أنها تحتوي على كمية ليست بقليلة من السكر، كما أن

الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ أو الشمام.

الخضراوات مفيدة في الصيف

يمكن للخضروات في الصيف أن تشعرنا بالانتعاش، ولذلك يوصى

بالاستعانة بالخضراوات كوجبة خفيفة “نقاريش”، وتناول الجزر، وطماطم

الشيري، والخيار، والكرفس، والفلفل الأخضر أو الأحمر، أو أكلها كسلطة خضار طازجة

ومنعشة.

تناول البوظة بدون سكر

في السوق هناك أنواع وأصناف كثيرة من البوظة ”

الآيس كريم”، والمثلجات الخالية من الدهون أو السكر “الدايت”

والمنتجة بالعديد من النكهات المختلفة.

ويوصى دائماً بتفضيل المثلجات على البوظة التي تباع

بالعبوة العائلية، وذلك من أجل التقيد بالكمية الموصى بها وعدم الانجرار وراء

الطعم اللذيذ.

وللتذكير فإن

البوظة الخفيفة لا تحتوي على الدهون، ولكنها تحتوي على السكر، وبالتالي لا يوصى

لمتبعي الحمية بتناولها.

مارس الأنشطة البدنية

ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في فصل الصيف قد تسبب

الإصابة بالجفاف نتيجة عدم شرب كمية كافية من الماء أثناء ممارستها.

حافظ على وزنك في العطل

في الإجازات والعطل الترفيهية، يجب علينا أن لا نبتعد

كثيراً عن الهدف الأساسي ومحاولة الحفاظ على أوزاننا، وعدم الاكثار من تناول

الاطعمة الشهية التي تقدم في الفنادق والمطاعم المنوعة، وعلينا أن نعرف كمية

السعرات الحرارية التي يحتوي عليها هذا الطعام، ونسبة الدهون بجانب التعرف على

طريقة طهي الطعام.

المصدر: ويب طب

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