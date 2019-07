مستشفى العيون طرابلس يتسلّم 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد

تسلّم مستشفى العيون بطرابلس، السبت، 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد بعد صيانة وتحوير مبنى مستشفى العيون القديم الذي توقفت أعمال صيانته قبل أكثر من 18 عامًا.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن مبنى الإيواء الجديد شهد أعمال صيانة جذرية وتجهيزًا كاملًا وهو يتكون من 5 طوابق كما تبلغ سعته السريرية 80 سريرًا.

كما شهد المبنى الرئيسي للمستشفى أيضًا أعمال صيانة المطبخ وصيانة شبكات الصرف الصحي فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة تشغيلية أخرى. يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد دعمت المستشفى على مدى العامين الماضي والجاري باحتياجاته من أدوية علاج الماء الأزرق والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية بعد إعلان وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، التوجه لاستعادة تشغيل المستشفيات العامة والتخصصية بكامل قدرتها الاستيعابية. وأظهرت منظومة حصر الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لتكليفات الوزارة التي أعدتها إدارة الصيدلة تجهيز مستشفى العيون بشحنات من المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات الطبية، إلى جانب تجهيزه بأجهزة حديثة ومتطورة شملت جهاز ميكروسكوب جراحي خاص بالجراحات الكبرى للعيون وإجراء عمليات الماء الأزرق والأبيض والحول وجهاز تخطيط مجال الرؤية، وجهاز تخدير وجهاز شفط الماء الأبيض وجراحة الشبكية سويسري الصنع. وجرى التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية بإدارة الصيدلة بعد توفيرها من خلال اللجان الفنية للشراء المحلي والعاجل.

