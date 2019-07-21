لا تشترِ وتمهل.. 6 هواتف قادمة.. عليك انتظارها

أنهت شركات الهواتف الذكية النصف الأول من عام 2019 بإعلانها عن هواتف من الفئة العليا وأخرى من الفئة المتوسطة والاقتصادية، فما هي أبرز الهواتف القادمة؟

سامسونج جالكسي فولد

أعلنت قبل يومين شركة سامسونج أن هاتفها القابل للطي تم إصلاحه من مشاكله التقنية التي ظهرت خلال فترة التجارب وأنه جاهزٌ للطرح التجاريّ في الأسواق.

لكن سامسونج تعرف أن الشكوك ستبقى مستمرة نحو الهاتف كوْنه الأول من نوعه، وهذا ما يدفعنا للرغبة في معرفة مدى جاهزية الهاتف وهل فعلاً اختفت منه المشاكل أم لا.

آيفون XI

على ما يبدو آبل في طريقها للإعلان عن ثلاث هواتف آيفون هذا العام، بينهم هاتف بنسخة أقل تكلفة ومواصفات.

التسريبات حتى الآن متفقة على شكل الهاتف الذي سيأتي بكاميرا ثلاثية العدسة داخل إطار مربع الشكل في الظهر، بالإضافة لفلاش دائري كبير.

وقد أثار التصميم استياء الكثيرين معتبرين أنه تقليدي ولا يحمل لمسة إبداع كما تعودنا على الشركة. من المتوقع أن يكون الإعلان في سبتمبر.

هواوي ميت 30 برو

تسربت صورة للهاتف وهو يحمل كاميرا داخل إطار دائري جميل، من المتوقع أن يأتي مع مواصفات مثل معالج Kirin 985 ورام 8 غيغابايت وكاميرات شبيهة بالتي جاءت مع هاتف بي 30 برو، من المتوقع الكشف عن الهاتف في شهر أغسطس.

جالكسي A90

قبل شهور وعدت سامسونج بهاتف قوي جداً يجعل المستخدمين ينسون بقية الهواتف، وتبين لاحقاً أنها تقصد هذا الهاتف الذي كان ضمن الفئة المتوسطة، لكن سيحمل مواصفات رائدة مثل معالج سناب دراغون 855 ودعم شبكات الجيل الخامس ومستشعر بصمة مدمج أسفل في الشاشة، وهيكل قوي ومميزات أخرى قوية مع كاميرا بدقة 64 ميغابكسل، ومن المتوقع أن الكشف عنه في الربع الأخير من 2019.

جالكسي نوت 10

ذكرت تقارير سابقة أن النسخة العاشرة من هاتف جالكسي نوت ستأتي بنسختين، الأولى نوت 10 والثانية تحمل اسم نوت 10 بلس.

من المتوقع أن يأتي مع كاميرا بتصميم الثقب في منتصف أعلى الشاشة وكاميرات بنفس المميزات التي رأيناها مع هاتف جالكسي أس 10 5g.

وذكر تقرير موثوق أن سامسونج سوف تستغني عن مدخل السماعات التقليدي 3.5 ملم، كما ستلغي زر المساعد الصوتي Bixby وعلى ما يبدو سيكون البديل أوامر برمجية داخل النظام كما الحال مع خدمة Siri في هواتف آيفون أو ضغط مطوّل على زر الصوت مثلاً، والإعلان سيكون يوم 7 أغسطس.

Xiaomi Black Shark 2 Pro

وهو هاتف لفئة محبي الألعاب، وقد أطلقته شاومي قبل شهور ولكن من المنتظر أن يشهد تطويراً ليعمل بمعالج كوالكوم الجديد سناب دراغون 855 بلس، مع شاشة محسنة عن النسخة السابقة وقد تعيد منفذ السماعات الخارجية الى الهاتف في هذه النسخة. وسيتم الكشف عن الهاتف في 30 يوليو.

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