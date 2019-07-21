“Face App” يأسر قلوب الملايين.. إليك السر

شهد تطبيق Face App أكثر من 12.5 مليون عملية تحميل خلال أسبوع واحد فقط، محققاً صدارة في متاجر التطبيقات سواء على آندرويد أو iOS.

وشغل التطبيق الذي يتلاعب بالوجوه بإضافة ملامح السن المتقدم، أو التحول لفتى صغير وتفاصيل أخرى مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة متسارعة جداً حتى تساءل البعض عن السر، رغم أن التطبيق نفسه ليس جديدا، كما أن محتوى التطبيق شاهدناه بتطبيقاتٍ أخرى.

لعل التفسير الأكثر منطقية يعود لسببيْن، الأول أن التطبيق يتمتع بتقنية ذكاء اصطناعي متطور فيجعله متقدماً على منصاتٍ أخرى ويعمل بطريقة أقرب للواقع من غيره، حيث يستطيع إضافة الابتسامة لصورة شخص حتى لو كان بملامح جامدة بطريقة واقعية.

أما السبب الثاني هو أن التطبيق شن حملة تسويقية عبر الذهاب إلى مشاهير مواقع التواصل الذين أطلقوا حملة “تحدي العمر”، ويتابع هؤلاء المشاهير مئات الملايين.

كيف يُستخدم التطبيق؟

في واجهة التطبيق سيظهر لك خيار شراء النسخة الاحترافية بكامل المميزات أو الاكتفاء بالنسخة المجانية محدودة المميزات.

بعدها سيطلب منك التطبيق إذن الوصول إلى ألبوم الصور في هاتفك.. إن سمحت له بذلك يُمكنك بعدها استيراد صورة واختيار المؤثر الذي تريد تطبيقه على الصورة.

ويُمكن إنشاء عدة صور مربعة في إطارٍ واحد كنوع من التسلسل الزمني.

ماذا عن الخصوصية؟

يواجه التطبيق اتهامات أميركية بسرقة بيانات المستخدمين وإرسالها للحكومة الروسية، ولكن للإجابة عن هذا السؤال علينا إدراك كيفية عمل هذه التطبيقات التي تحتاج إلى إذن الوصول للصور في هاتفك.

وهو الشيء نفسه تقوم به تطبيقات مواقع التواصل مثل انستغرام وسناب شات وفيسبوك وواتساب بل حتى يوتيوب.

وقد أضاف مطورو التطبيق مؤخراً ميزة طلب حذف الصور من خوادم التطبيق، وذلك عبر الدخول إلى الإعدادات والضغط على حذف ثم حذف التطبيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية