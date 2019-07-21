وظيفة براتب خيالي مع رحلة “حول العالم”

شهد موقع TutorHouse.co.uk ظهور إعلان وضعه زوجان بريطانيان يبحثان عن معلم لطفليهما يقوم بمرافقتهما أثناء رحلتهما التي ستستمر حوالي سنة كاملة، كي لا ينقطع الطفلان عن الدراسة خلال الرحلة.

وقال الزوجان فرانك وأنطوانيت في الإعلان إنهما يرغبان في معلم يسافر معهما في الرحلة، ويقوم بتدريس الأطفال لمدة 6 ساعات يوميا مواد العلوم، واللغة الإنجليزية، وبعض المواد الأساسية.

وأضاف الزوجان أن رحلتهما ستبدأ في شهر أكتوبر القادم وستستمر لمدة 12 شهرا، حيث ستقوم العائلة بجولة حول العالم، وزيارة عدد من الدول الآسيوية، والأوروبية، والأميركية.

وصرح الزوجان في الإعلان بأن المعلم سيحصل على راتب وقدره 75 ألف دولار، وإجازة سنوية لمدة 24 يوما، بالإضافة إلى الرحلة التي سيستمتع بها بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن برنامج الرحلة يشمل زيارة عدد من المناطق السياحية العالمية كالحوض المرجاني، والت ديزني، وملاذ الفيل في تايلاند.

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