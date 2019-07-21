هاتف جديد من هواوي بمواصفات مميزة

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Honor 20.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 890 ثماني النوى، بتردد 2.6 غيغا هرتز، وبمعالج رسوميات ARM mail-G76 MP10.

وسيأتي الهاتف بذاكرة داخلية بحجم 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى 1 تيرا، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 6 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية هاتفها بشاشة LTPS مقاس 6.26 بوصة، بأبعاد 19.5:9 ودقة عرض 10802340، وبهيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات بأبعاد 7.8774157.

وسيحتوي الهاتف الجديد على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 38 ميغا بيكسل، والثانية 16 ميغا بيكسل، أما الثالثة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

ووضعت الشركة الصينية ماسح البصمات في جهازها الجديد على الهيكل الجانبي، كما وضعت فيه منفذ لتركيب شريحتي اتصال، منفذ NFC، منفذ 3.5 للسماعات، أنظمة GPS، بالإضافة إلى بوصلة، وراديو، وبلوتوث 5.0.

أما بالنسبة لبطارية هذا الهاتف فستأتي بسعة 3750 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف الجديد ولا عن سعره.

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