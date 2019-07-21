شركة Huami تنافس أبل بساعة ذكية جديدة

في إطار سعيها لمنافسة شركة أبل، كشفت شركة Huami الصينية عن ساعة ذكية أطلق عليها اسم Amazfit GTR.

وستأتي الساعة بنموذجين مزودين بشاشة AMOLED، حيث سيأتي النموذج الأول بشاشة مقاس 1.2 بوصة ودقة عرضة 390 390 بيكسل، في حين سيأتي النموذج الثاني بشاشة مقاس 1.4 بوصة ودقة عرض 545545 بيكسل.

وعملت الشركة الصينية على حماية ساعتها الجديدة من الصدمات والخدوش من خلال تزويدها بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 3.

وتتميز الساعة الجديدة بهيكلها المقاوم للماء، والذي يتيح للمستخدم استخدامها على عمق 50 مترا، وببطاريتها التي تعمل لمدة 12 ساعة في حال الاستعمال الدائم، ولمدة 34 يوما في وضع الاستعداد.

وستحتوي الساعة على شريحة NFC لنقل البيانات والدفع الإلكتروني، تقنية البلوتوث 5.0، بالإضافة إلى أنظمةGPS، Glonass.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق النسخة المصغرة من هذه الساعة بسعر 116 دولارا، في حين ستطلق النسخة الأكبر بسعر 145 دولارا، بالإضافة إلى ذلك فإنها ستطلق نسخة غالية الثمن من تصميم Swarovski يدخل فيها التيتانيوم والزجاج المقوى بسعر 203 دولارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية