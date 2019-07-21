منوعات

التطور التكنولوجي يصل إلى حفاضات الأطفال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثمر التعاون بين شركة بامبرز المختصة في إنتاج حفاضات الأطفال وشركة تابعة لشركة غوغل الأميركية عن إنتاج حفاض ذكي أطلق عليه اسم “لومي”.

وسيساعد الحفاض الذكي الأهل على مراقبة نوم أطفالهم، وطعامهم، بالإضافة إلى قياس الرطوبة.

وصنع الحفاظ الذكي من حزمتين من الحفاضات، وضع فيهما جهازا استشعار يمكن فصلهما، بالإضافة إلى جهاز مراقبة بالفيديو يمكن ربطه بشبكة “واي فاي”.

ولكي يعمل الحفاظ الذكي يجب أن يقوم الوالدان بتحميل تطبيق لومي باي بامبرز، وتثبيته على الهاتف، وبعد ذلك سيكون بإمكان الوالدين مراقبة طفلهما، حيث ستعمل المستشعرات على إرسال رسائل للتطبيق تخبر الأهل بحالة الطفل.

وأكدت الشركة المنتجة للحفاظ الذكي أن البيانات التي ستحصل عليها سترسل للأب أو الأم فقط، ولن يكون بإمكان أي شخص آخر الاطلاع عليها.

وأكدت شركة بامبرز أنها ستصدر الحفاضات خلال هذا العام في أمريكا فقط، دون أن تفصح عن السعر المتوقع لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك