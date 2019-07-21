التطور التكنولوجي يصل إلى حفاضات الأطفال

أثمر التعاون بين شركة بامبرز المختصة في إنتاج حفاضات الأطفال وشركة تابعة لشركة غوغل الأميركية عن إنتاج حفاض ذكي أطلق عليه اسم “لومي”.

وسيساعد الحفاض الذكي الأهل على مراقبة نوم أطفالهم، وطعامهم، بالإضافة إلى قياس الرطوبة.

وصنع الحفاظ الذكي من حزمتين من الحفاضات، وضع فيهما جهازا استشعار يمكن فصلهما، بالإضافة إلى جهاز مراقبة بالفيديو يمكن ربطه بشبكة “واي فاي”.

ولكي يعمل الحفاظ الذكي يجب أن يقوم الوالدان بتحميل تطبيق لومي باي بامبرز، وتثبيته على الهاتف، وبعد ذلك سيكون بإمكان الوالدين مراقبة طفلهما، حيث ستعمل المستشعرات على إرسال رسائل للتطبيق تخبر الأهل بحالة الطفل.

وأكدت الشركة المنتجة للحفاظ الذكي أن البيانات التي ستحصل عليها سترسل للأب أو الأم فقط، ولن يكون بإمكان أي شخص آخر الاطلاع عليها.

وأكدت شركة بامبرز أنها ستصدر الحفاضات خلال هذا العام في أمريكا فقط، دون أن تفصح عن السعر المتوقع لها.

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